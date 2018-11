Beatificação de Irmã Dulce reúne multidão na Bahia

Nem a chuva que caiu sobre Salvador desde a manhã foi capaz de tirar o ânimo dos cerca de 70 mil fiéis que acompanharam ontem a festa de beatificação da religiosa baiana Irmã Dulce, morta em 1992.

As caravanas, vindas de todo o País, começaram a chegar ainda pela manhã ao Parque de Exposições. "Perto do que Irmã Dulce fez, enfrentar chuva não é nada", disse, emocionada, a aposentada Maria Conceição Rossi, de Aracaju (SE). Caravanas de Sergipe foram as mais numerosas no evento. Foi do Estado, vizinho da Bahia, que saiu o caso da funcionária pública Cláudia Cristiane Santos de Araújo - salva de uma intensa hemorragia que a acometeu logo após o parto de seu segundo filho, Gabriel, hoje com 10 anos -, reconhecido como milagre de Irmã Dulce pelo Vaticano. Cláudia e Gabriel participaram da cerimônia, depositando um arranjo de flores sob a imagem oficial da religiosa. A data litúrgica da beata foi anunciada: 13 de agosto - dia em que recebeu o hábito, em 1933.

Também acompanham a cerimônia, presidida pelo cardeal d. Geraldo Majella Agnelo, a presidente Dilma Rousseff, os governadores da Bahia, Jaques Wagner, e de Sergipe, Marcelo Déda, o ex-governador paulista José Serra e o prefeito de Salvador, João Henrique Carneiro, além de ministros, deputados e mais de 600 religiosos.

O papa Bento XVI fez uma saudação especial aos católicos do Brasil, no Vaticano, pela beatificação de Irmã Dulce. Falando em português aos peregrinos presentes na Praça de São Pedro, o papa disse que "Irmã Dulce Lopes Pontes deixou atrás de si um prodigioso rastro de caridade, levando o Brasil inteiro considerá-la como a mãe dos desamparados"./ COLABOROU JOSÉ MARIA MAYRINK