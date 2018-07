Beaux, clínica de estética de Eike Batista, suspende operações

"A Beaux passará por reposicionamento. A partir de terça-feira a clínica vai suspender as atividades para início do processo de reestruturação", afirmou a EBX em comunicado.

A Beaux fica na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e funcionava há um ano e três meses. O centro estético dizia ser comparável aos "mais avançados do mundo".

Quem administrava o negócio, que recebeu investimento de 15 milhões de reais, era a advogada Flávia Sampaio, namorada de Eike.

"É um processo comum em qualquer negócio. Não há certeza de que abrirá nem de que não abrirá", disse à Reuters a assessoria da clínica, acrescentando que não há prazo para decisão sobre uma possível reabertura.

"Os pacientes estão sendo avisados e não haverá prejuízo para quem tinha alguma coisa marcada."

No site da EBX, o empreendimento aparece listado entre as empresas do grupo que incluem grandes companhias como a petrolífera OGX, a mineradora MMX e a empresa de logística LLX.

Como todos os negócios de Eike, o nome da clínica terminava com a letra "X", que também é o sinal da multiplicação na matemática.

A página da Beaux na Internet na tarde desta terça remetia a um aviso informando sobre a reestruturação da clínica.

A Beaux não foi a primeira empresa de Eike com uma mulher com a qual tinha relacionamento. O bilionário criou com sua ex-esposa Luma de Oliveira a FLX, que atuava no ramo de cosméticos e também não foi adiante.

(Por Diogo Ferreira Gomes)