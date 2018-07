Bêbado, motorista atropela e mata motociclista em SP Um comerciante de 34 anos que dirigia alcoolizado e em alta velocidade uma BMW ano 2013, segundo a polícia, matou o motociclista José Francelino Júnior, de 40 anos, no km 14, sentido São Paulo, da Rodovia Anchieta, no começo da madrugada de domingo, 28. Com o choque, Júnior foi arrastado por cerca de 500 metros e morreu no local. A vítima trabalhava como segurança de uma pizzaria e estava voltando para casa, no bairro de Santo Amaro, na zona sul. O corpo foi levado ao IML de São Bernardo do Campo.