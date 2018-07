Bêbado, motorista é flagrado em racha em Itapevi (SP) São Paulo, 30 - O motorista de uma Parati, identificado como Thiago de Campos Mata, de 21 anos, foi detido, por volta das 2h desta madrugada, após ser perseguido por cerca de 10 quilômetros por policiais da 3ª Companhia do 20º Batalhão na cidade de Itapevi, região oeste da Grande São Paulo. Campos e outro veículo foram flagrados realizando um racha na Avenida Presidente Vargas, no Jardim Nova Itapevi. Ao ser abordado, resolveu fugir, mas acabou alcançado. Ao fazer o teste do bafômetro, Thiago apresentou dosagem de 0,96 mg de álcool por litro de ar expelido. Levado ao Distrito Policial central da cidade, o motorista foi autuado em flagrante e punido inclusive com quatro multas, mas a delegada responsável pelo boletim de ocorrência não quis passar detalhes. Pela nova lei, o motorista que for pego com uma dosagem de 0,3 mg de álcool é preso em flagrante, responde criminalmente, paga multa, corre o risco de perder a habilitação, pode pegar uma pena que varia de 6 meses a 3 anos e só é liberado após para responder em liberdade após pagar uma fiança de R$ 300 a R$ 1.200.