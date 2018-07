Bêbado, servidor público bate retroescavadeira em carro Um motorista da autarquia municipal de água e esgotos de Sorocaba foi flagrado embriagado após bater a retroescavadeira com que trabalhava na traseira de um automóvel. O acidente aconteceu ontem e não houve feridos. Segundo testemunhas, Luiz Valdemir da Silveira, de 62 anos, fez várias manobras arriscadas antes de atingir o carro do comerciante Elisgardenio Martins dos Santos, de 30 anos. A falta de habilidade do operador da máquina chamou a atenção dos policiais militares. Submetido ao teste do bafômetro, o motorista apresentou 0,79 miligramas de álcool por litro. Silveira acabou admitindo ter ingerido uma dose de cachaça e foi autuado em flagrante, mas pagou fiança de R$ 350 e vai responder em liberdade ao processo por expor ao risco a vida de outras pessoas. A autarquia municipal abriu processo administrativo e disciplinar contra o operador. Dependendo do resultado, o funcionário público pode ser demitido por justa causa.