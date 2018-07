Bebê abandonado na Praia Grande-SP continua na UTI O bebê abandonado no último dia 18, na Praia Grande (SP), permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do hospital municipal. As informações foram divulgadas hoje. Seu estado de saúde evolui bem e ela está recebendo tratamento para um processo infeccioso com antibióticos. A previsão médica é de alta da UTI ainda nesta semana. No dia da internação, ela pesava 2,5 kg e sua idade foi estimada de 7 a 10 dias.