Bebê abandonado no litoral de SP permanece internado O bebê que foi abandonado na segunda-feira em uma caçamba de lixo em Praia Grande, no litoral de São Paulo, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital Municipal Irmã Dulce. A unidade informou que a criança tem um quadro infeccioso e que ainda não há previsão de alta.