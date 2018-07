Bebê anencéfalo morre após o parto em Cuiabá

Enquanto o STF julgava a questão, pelo menos duas cirurgias envolvendo anencéfalos foram realizadas no País na quarta-feira. Às 14 horas, em Cuiabá, morreu, em uma maternidade privada, um bebê que nasceu com anencefalia. A mãe, Branda de Souza, de 19 anos, estava no oitavo mês. Pedido de autorização para interromper a gravidez aguardava julgamento em segunda instância.

Segundo o hospital, o bebê ficou vivo por pelo menos 1 minuto. Houve complicação na cirurgia e a mãe segue internada. "Se tivesse acontecido a autorização, teria evitado sofrimento tanto da mãe como dos outros membros da família", disse a educadora e avó da mãe, Dalete de Souza.

Em Aracaju, uma cirurgia interrompeu uma gestação de anencéfalo com autorização da Justiça, O estado da mãe, de 27 anos, é bom.

*FÁTIMA LESSA e ANTÔNIO CARLOS GARCIA, ESPECIAL PARA O ESTADO