Bebê arremessado de carro após colisão tem alta em SP

Na última terça-feira, 24, baleado três vezes nas costas por um assaltante, o pai da menina dirigiu por dez quilômetros até capotar o carro em um dos acessos à Marginal Tietê, na zona norte de São Paulo.

Nascida há 20 dias, a criança estava no colo da mãe, no banco de trás do carro, e foi arremessada a 15 metros do veículo durante a capotagem. As duas foram socorridas sem ferimentos graves e passam bem. O pai foi operado e continua internado em estado crítico.