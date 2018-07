Bebê atirado no chão pela própria mãe morre em SP Um bebê de três meses que foi jogado ao chão pela própria mãe depois de uma discussão com o marido morreu no início da manhã de hoje no bairro de Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde, a menina estava internada em estado grave no Hospital Estadual de Itaim Paulista.