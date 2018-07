Bebe atropelado será sepultado no Realengo Será enterrado hoje o corpo da menina Kawany Vitoria Agostinho de Souza, de 3 meses, atropelada na tarde desta quarta-feira, 17, por um carro em Padre Miguel, na zona oeste do Rio. O sepultamento está marcado para o fim da tarde no cemitério do Murundu, em Realengo. A mãe do bebê, Jéssica Agostinho, estava com ele quando houve o acidente e não ficou ferida.