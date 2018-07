Bebê cai de prédio e é salvo pela fralda em Recife Um bebê de 1 ano e 6 meses foi salvo pela sua fralda descartável após cair do terceiro andar de um prédio em Boa Viagem, no Recife, no fim da manhã de ontem. A fralda descartável que estava usando acabou ficando presa no parapeito do edifício, amortecendo a queda do da criança no solo. Segundo informações do Hospital Memorial São José, onde chegou por volta das 13 horas, o bebê teve pequenas fraturas e está em observação. Seu estado de saúde é estável e não corre risco de morte. Segundo a assessoria do hospital, a família não autorizou que o hospital desse mais informações sobre o bebê.