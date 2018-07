Bebê cai em linha de trem na Austrália, é atropelado e sobrevive

SYDNEY - Um bebê de apenas 15 meses escapou com apenas alguns cortes e escoriações depois que seu carrinho deslizou sobre a plataforma e caiu sobre os trilhos, antes de ser atingido por um trem em uma estação de Melbourne, na Austrália.

Vídeo da BBC mostra momento do acidente

As cenas dramáticas, captadas pelas câmeras de segurança da estação, lembram as de um incidente parecido em outubro, quando um carrinho com um bebê de 6 meses foi atropelado por um trem após cair sobre os trilhos, também em Melbourne. Naquela ocasião, o bebê ficou apenas com um galo na cabeça.

O bebê que caiu sobre os trilhos nesta quarta-feira estava sob os cuidados da avó, ao lado de um irmão de 3 anos.

