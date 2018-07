Bebê com anencefalia morre ao nascer em Cuiabá

Segundo informações da assessoria do hospital, o bebê teria ficado vivo por pelo menos um minuto após o parto que foi prematuro. A criança estava com oito meses. Ainda de acordo com o hospital, houve complicação na cirurgia e a mãe continua internada.

Segundo informações da família, a anencefalia foi diagnosticada na 16ª semana da gestação e a mãe decidiu entrar na Justiça pedindo autorização para interromper a gravidez, mas o pedido foi negado. A família aguardava o resultado do recurso impetrado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Advogado e familiares aguardavam a decisão do Superior Tribunal Federal (STF) que nesta quarta-feira julgaria o aborto de anencéfalos. Caso a decisão fosse favorável a interrupção da gravidez em caso de anencefalia, a decisão era realizar o procedimento tão logo saísse o resultado da votação. "Com a demora no julgamento do recurso, essa seria nossa saída", disse a avó do bebê. A decisão no STF foi adiada para quinta-feira. Por duas vezes, a família tentou a autorização para a realização do aborto. "Se tivesse acontecido a autorização teria evitado sofrimento tanto da mãe como dos outros membros da família", disse a educadora e avó da mãe, Dalete Soares de Souza.