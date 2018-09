Bebê de 10 dias é raptado em hospital de Rondônia A mãe de um bebê de 10 dias afirmou que teve o filho levado hoje por uma desconhecida em um hospital de Porto Velho (RO), segundo informações da TV Globo e da Rádio Jovem Pan. A mãe relatou que a criança passaria por sua primeira consulta pediátrica. Na sala de espera, ela teria começado a conversar com outra mulher, que ganhou sua confiança. A mãe do bebê teria pedido que a mulher desconhecida segurasse a criança enquanto ela ia ao banheiro. Quando voltou, de acordo com a mãe, a mulher e o bebê não estavam mais no hospital. A mãe teria descoberto que a desconhecida pegou um táxi em frente ao hospital. O taxista, ouvido pela polícia, informou que deixou a mulher na rodoviária da capital com o bebê.