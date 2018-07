Bebê de 11 meses responde celular e ajuda mãe desmaiada

Um bebê de 11 meses de idade respondeu uma chamada por telefone celular e ajudou a dar o alarme de que algo estava errado com sua mãe, que havia sofrido um colapso. Amelia Boyle atendeu o telefone depois que sua mãe Elizabeth, de 20 anos, desmaiou em sua casa em Braintree, no condado de Essex, na Grã-Bretanha. A avó de Amelia, Linda Wrigth, que estava do outro lado da linha, ouviu a menina dizendo "mama". Lembrando-se que sua filha tinha um histórico de desmaios e convulsões, Linda Wright temeu que algo estivesse errado e chamou uma ambulância. Os paramédicos foram até a casa de Elizabeth e a encontraram já acordada, mas ainda em um estado mental confuso. Ajuda Os médicos disseram a ela que seu telefone havia sido atendido por Amelia e contaram como sua filha teve um papel vital em conseguir ajuda no episódio. Joy Hale, do Serviço de Ambulâncias do Leste da Inglaterra disse ter se surpreendido com a história. "A gente costuma ouvir histórias de crianças que ajudam os pais, mas esta é a mais jovem que já vi". "A avó também fez muito bem em alertar os serviços de emergência." "Felizmente, a mãe não precisou de tratamento hospitalar." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.