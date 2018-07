Bebê de 3 meses é a 8ª vítima da gripe suína no RS O Centro Estadual de Vigilância em Saúde confirmou hoje a oitava morte provocada pela gripe A (H1N1) no Rio Grande do Sul em 2011. A vítima é uma criança de três meses, de Guaiba, portadora da Síndrome de Down e malformação congênita do aparelho digestivo. Desde o início do ano foram notificados 771 casos suspeitos no Estado, dos quais 60 foram confirmados e 655 descartados. Os outros 56 ainda estão em investigação.