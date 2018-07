Bebê de 3 meses é achado em avenida de São Paulo A Polícia Militar resgatou uma criança de apenas três dias de vida abandonada na Avenida Dracena, no Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, na noite de ontem. Um motorista que passava pelo local avistou a criança no meio da calçada, enrolada em uma manta. Ele acionou a Polícia Militar, que encaminhou o bebê para o Pronto-Socorro do Hospital Universitário. Até o início da noite não havia nenhuma informação sobre a mãe da criança.