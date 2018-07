Bebê de 3 meses morre em creche da zona oeste de SP Uma menina de três meses morreu, na última sexta-feira, em uma creche localizada na zona oeste de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, uma funcionária do local foi acordar o bebê para dar banho, quando percebeu que sua boca estava roxa. A menina foi encaminhada ao Hospital Universitário, mas não sobreviveu. Ainda conforme o boletim de ocorrência, o avô da menina disse que ela estava bem e que foi para a creche normalmente. Foram requisitados exames ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado no 93º Distrito Policial como morte suspeita. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, foi a quinta vez que a menina foi levada à creche.