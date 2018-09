Bebê de 4 meses morre com dengue hemorrágica no Rio Um bebê de quatro meses morreu de dengue hemorrágica, no último sábado, 19, em São Cristóvão (RJ). A informação é do Hospital Quinta D''Or, onde a criança estava internada. Com esse caso, o Estado passa a contabilizar 15 mortes pela doença. A Secretaria Estadual de Saúde não confirmou a informação e disse que o balanço com casos suspeitos de dengue e óbitos confirmados é divulgado somente às quartas-feiras.