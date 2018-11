Bebê de 5 meses morre em creche na zona sul de SP A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as causas da morte de um bebê de cinco meses que faleceu ontem em uma creche no bairro Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma funcionária da creche afirmou ter notado algo de errado com a menina quando foi acordá-la, por volta das 15 horas, pois a criança não se mexia.