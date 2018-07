Bebê de 7 meses morre em creche da capital

Ao SPTV, da Rede Globo, a mãe da criança, Joice Almeida Ferreira, contou que recebeu ligação da escola às 10 horas, dizendo que a filha passava mal. Ao chegar ao CEU, Thalia estava morta.

À polícia, duas professoras, uma de 28 e outra de 29 anos, disseram que Thalia chegou às 7 horas no CEU, brincou, tomou leite e, às 8h30, foi dormir com outras crianças. Após 30 minutos, quando seria acordada, "não demonstrava nenhum movimento" e estava com lábios arroxeados.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação disse que iniciou a apuração dos fatos e presta assistência à família.