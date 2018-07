Bebê de 8 dias é atropelado por motorista bêbado Um bebê de apenas oito dias foi atropelado na tarde desta segunda-feira por um motorista embriagado em um cruzamento do Parque Jaraguá, em Bauru, no centro-oeste paulista. Ferido na cabeça, o recém-nascido foi levado para o Pronto Socorro Infantil, onde fez exame de tomografia e ficará em observação até amanhã. A mãe do bebê teve ferimentos leves e também foi atendida no PS infantil.