Bebê de um ano morre durante tiroteio em Maceió

Um menino de um ano morreu na manhã desta terça-feira, 11, durante um tiroteio no Conjunto Habitacional Eustáquio Gomes de Melo, em Maceió, Alagoas. De acordo com a polícia, a criança foi atingida na cabeça em um confronto entre quatro homens e um suposto traficante da região, conhecido como Ninja. O menino chegou a ser encaminhado para o Hospital Geral do Estado, em Maceió, mas não resistiu aos ferimentos. O suposto traficante também foi atingido e levado ao mesmo hospital em estado grave. Itamar Sá Pontes, de 23 anos, Juliano Ferreira da Silva, de 20, Par Sondak Santos, de 22 anos, e José Tenório Oliveira, de 28, se separaram na tentativa de fuga, mas foram presos. Com eles, foram apreendidos uma pistola e três revólveres. A polícia suspeita que o tiroteio tenha sido motivado por uma disputa de ponto de drogas. O caso está sendo investigado pelo 10.º Distrito Policial.