Bebê de um mês é sequestrado em Várzea Grande, no MT

Ela contou ter sido rendida por uma mulher que estava dentro do ônibus. Assim que ela desceu do coletivo essa mesma mulher armada teria anunciado um assalto. O sequestro teria tido a cobertura de mais duas mulheres que estavam em um carro da marca Peugeot, de cor prata. "Com a arma apontada para mim, fiquei apavorada. Ai desceu uma mulher do carro prata e tomou minha filha. Uma delas disse para eu tomar meu rumo sem olhar para trás porque senão levava (sic) um tiro", contou.

O pai da criança, Carlos Ferreira da Silva, de 26 anos, metalúrgico, foi avisado e seguiu para a Delegacia Central de Flagrantes de Várzea Grande onde encontrou a mulher que registrava o boletim de ocorrência. O bebê sequestrado é o primeiro filho do casal.

A tia da criança, Juliane Auxiliadora Gonçalves das Neves, empregada doméstica, disse que a família está abalada. "Estamos com pés e mãos amarrados, sem saber por que isso aconteceu. A gente acredita que ela estava sendo seguida desde o hospital por alguém que procurava um recém-nascido para roubar".

Na delegacia, os pais do bebê começaram ser ouvidos a partir do meio-dia. A polícia tem evitado dar maiores informações para não atrapalhar as investigações.