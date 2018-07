Bebê é abandonado em banheiro de rodoviária de Curitiba Uma funcionária da equipe de limpeza encontrou no fim da noite de ontem um bebê no banheiro feminino da Rodoferroviária de Curitiba, no Paraná. A recém-nascida, que tem entre 15 e 30 dias de vida, estava no chão, entre os vasos sanitários, segundo o cabo da Polícia Militar (PM) David Gomes de Souza, que foi acionado pela funcionária. A criança estava vestida e enrolada numa manta branca. Ela foi levada por funcionários do Resgate Social ao Hospital Pequeno Príncipe. Após ser examinada, a recém-nascida foi encaminhada a um abrigo para menores da prefeitura, onde deve permanecer até que o Conselho Tutelar decida seu destino.