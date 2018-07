Bebê é abandonado em caixa de papelão em MS Um bebê do sexo masculino foi encontrado na noite de ontem dentro de uma caixa de papelão em Campo Grande. O recém-nascido estava com o cordão umbilical amarrado com um elástico e enrolado em dois lençóis. A criança foi encontrada por duas mulheres, por volta das 22h30, que passavam pela Avenida Mascarenhas de Moraes. Elas ouviram um barulho estranho e imaginaram que havia um gato dentro da caixa. Ao se aproximar, elas perceberam que um bebê estava na caixa de papelão.