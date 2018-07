Bebê é abandonado em caixa de papelão no ES

A família acordou por volta das 2 horas ao ouvir o choro de uma criança. O agricultor, dono do imóvel, se levantou da cama para ver o que estava acontecendo. Ao abrir a porta da casa, ele se deparou com uma caixa de papelão. A menina estava dentro da caixa. Segundo a Polícia Militar, a criança ainda estava com o cordão umbilical.

O bebê foi encaminhado para o Hospital Rio Doce, em Linhares, para receber os primeiros socorros. A Polícia Civil tenta identificar quem são os pais da criança. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.