Bebê é abandonado em lixo de hospital em Jundiaí-SP Um recém-nascido foi encontrado ontem no lixo de um banheiro do Hospital Paulo Sacramento, em Jundiaí, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, a suspeita de ter cometido o crime é uma mulher de 20 anos que chegou ao hospital com dores abdominais e que, durante o atendimento, pediu para ir ao banheiro. Em seguida, ela deixou a unidade.