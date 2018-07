Bebê é abandonado em supermercado de SP Uma menina de aproximadamente dois meses de idade foi abandonada, na noite de terça-feira, no corredor do supermercado Bergamais, no bairro de Lauzane Paulista, zona norte de São Paulo. Policiais militares foram chamados, por volta das 19 horas, por funcionários do estabelecimento que encontraram a criança.