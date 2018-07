Bebê é abandonado em terreno baldio no Rio de Janeiro

De acordo com a Polícia Militar, um morador da região saiu para comprar jornal por volta das 8 horas quando ouviu o choro de uma criança. Ele encontrou o bebê dentro de uma sacola no cruzamento da Rua Fragoso com a Avenida das Américas e o levou para o Hospital Rocha Faria. A criança, que está sob observação, não tem sinais de maus-tratos.

A ocorrência foi registrada na 43ª DP, em Guaratiba. A polícia tenta identificar os pais do bebê e o Conselho Tutelar foi acionado.