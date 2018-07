Bebê é achado em privada de hospital catarinense Uma recém-nascida foi encontrada hoje dentro de um vaso sanitário do banheiro do hospital Santa Cruz, de Canoinhas, em Santa Catarina. De acordo com o hospital, o bebê teria ficado com os pés na água da privada entre 23h30 de ontem e 6 horas de hoje. Ela continua internada, mas passa bem.