Bebê é atingido por cabo elétrico e vai para UTI em SP O menino João Pedro Santos de Carvalho, de dois meses, foi atingido por um pedaço de cabo elétrico no domingo em Bauru, no interior de São Paulo, e acabou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Unimed. Seu estado de saúde é estável, de acordo com o hospital, após passar por uma cirurgia na cabeça para a remoção de um pedaço do cabo que o atingiu. O bebê estava no colo da tia quando foi atingido pelo cabo, logo após um curto circuito no poste de iluminação. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro da cidade e transferido para o hospital particular no mesmo dia.