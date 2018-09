Bebê é baleado no colo da mãe em Maceió-AL Um bebê de dois meses foi atingido no rosto por uma bala perdida na noite de ontem, na periferia de Maceió. Segundo a polícia, a criança estava com a mãe num parque de diversões, quando um homem numa moto se aproximou e efetuou alguns disparos em direção de outro rapaz, que nada sofreu. O bebê estava no colo da mãe quando recebeu um dos tiros e foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado, onde funciona o principal pronto-socorro da capital. Na madrugada de hoje, o bebê foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Maceió, onde se encontra internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Seu estado de saúde é considerado grave. Policiais militares fizeram buscas na região do disparo, mas não conseguiram prender ou identificar o autor dos tiros.