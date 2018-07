Bebê é encontrado abandonado em igreja no Rio Um bebê recém-nascido foi encontrado na noite de ontem em um dos bancos da Paróquia Santa Mônica, no bairro do Leblon, no Rio, segundo primeiras informações da polícia. Um funcionário da igreja encontrou a criança chorando dentro de um cesto de palha e acionou os policiais. O bebê foi entregue ao Conselho Tutelar, que o encaminhou a um hospital para exames. Policiais da 14º Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado, estão investigando uma pista de que os pais residem em Botafogo, também no Rio.