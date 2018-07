Bebê é encontrado em banheiro público em Piracicaba Uma criança recém-nascida foi encontrada hoje dentro do banheiro público de um terminal de ônibus no centro de Piracicaba, região de Campinas (SP). Uma mulher que passava pelo local ouviu o choro do bebê e viu a menina enrolada em um cobertor. Ela chamou a Guarda Civil, que acionou a Polícia Civil e o Conselho Tutelar. A menina foi levada para a Santa Casa e passa bem. Ela tem cerca de 10 dias de vida e ainda mantinha o cordão umbilical quando deu entrada no pronto-socorro, segundo o delegado plantonista João Batista Vieira de Camargo. Não há pistas da mãe ou do autor do abandono, que se condenado pode pegar até 6 anos de prisão, acusado de abandono de incapaz. O caso será encaminhado à Delegacia da Mulher. Este é o segundo registro de recém-nascido abandonado na cidade. Em março de 2006, uma recém-nascida dormia dentro de uma caixa de sapatos sob um túmulo do Cemitério Parque da Ressurreição, no Jardim Caxambu.