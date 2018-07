Bebê é encontrado em sacola plástica em Itu-SP

Um recém-nascido do sexo masculino foi encontrado dentro de uma caixa de sapato enrolado numa sacola plástica, em Itu, no interior de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o bebê foi localizado por duas pessoas que passavam por uma trilha. Elas escutaram o choro do menino e chamaram os bombeiros. O recém-nascido foi levado para o Hospital Sanatorinhos. Ele pesa 2,6 quilos e está em recuperação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal. O Conselho Tutelar informou que vai fazer um levantamento para tentar descobrir quem é a mãe da criança. Ela poderá ser julgada por crime de abandono. Assim que receber alta, o menino vai ser encaminhado ao abrigo da cidade. O caso também vai ser remetido ao Ministério Público para que seja aberto um eventual processo de adoção, caso a mãe do bebê não seja identificada e localizada.