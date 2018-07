Bebê é encontrado morto pela mãe em Jacarepaguá-RJ

A recém-nascida Maria Luísa da Silva, de dois meses, foi encontrada morta com sinais de sangue e um hematoma no rosto na manhã deste domingo, 24, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo primeiras informações da Polícia Militar, por volta das 9 horas a mãe da criança, A.K.S., de 15 anos, acionou a polícia ao encontrar o bebê morto em casa. Em depoimento, ela disse não saber o que aconteceu e contou que a criança dormia entre ela e a bisavó do bebê. Segundo a polícia, serão feitos exames para identificar a causa da morte da criança. O caso foi registrado na 41ª Delegacia de Polícia, também zona oeste.