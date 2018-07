Bebê é encontrado sozinho dentro de carro em SP Um bebê de um mês foi encontrado sozinho dentro de um carro estacionado em uma feira livre em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, na tarde de ontem. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, um adolescente de 12 anos, que guarda carro na feira, encontrou os irmãos do bebê, de 3 e 5 anos, procurando pela mãe e os levou até o carro, onde viu o bebê se batendo. Em seguida, o garoto acionou a polícia. Segundo o Boletim de Ocorrência, os policiais ficaram cerca de uma hora no local esperando a mãe das crianças. Quando ela chegou, disse que estava esperando o marido quando decidiu sair para comprar remédios. A mulher foi encaminhada para a delegacia para prestar depoimento. Ainda segundo a secretaria, ela está sendo averiguada por abandono de incapaz. O caso foi registrado no plantão e será encaminhado ao 3º Distrito Policial da cidade.