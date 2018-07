Bebê é filmado brincando com pé de maconha em SP Três rapazes com idade entre 18 e 23 anos divertiam-se filmando a filha de um deles, de 11 meses, ao lado de um pé de maconha, em Votorantim, a 102 km de São Paulo. A filmagem, feita com o uso do telefone celular, mostra os rapazes rindo com a brincadeira. "Vamos tirar foto dela na árvore de natal", dizia um deles.