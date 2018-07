Bebê é internado após engolir pedras de crack no PR Um bebê de um ano e nove meses foi internado na madrugada de ontem após engolir pedras de crack na casa onde mora, em Apucarana, no norte do Paraná. A mãe da criança, de 17 anos, disse à polícia que a droga ingerida era de uma conhecida sua, que estava na residência pois não tinha onde dormir.