Bebê é morto a tiros no Recife Davi Lucas Nunes Pena, de sete meses, foi atingido a bala na noite do último domingo, nos braços de uma tia, em frente à casa onde morava, no bairro da Torre, zona norte do Recife. O alvo era o seu tio, Jean Carlos Pena Leite, de 16 anos, também alvejado. Ambos foram socorridos para o Hospital da Restauração, onde morreram. O suspeito do crime, Tallis Anderson Galvão da Silva, 22 anos, está foragido.