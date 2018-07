Bebê é operado ligado à mãe por cordão umbilical Uma cirurgia pouco comum, em que a intervenção acontece enquanto o bebê está unido à mãe pelo cordão umbilical, foi realizada no sábado, no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e salvou a vida de Helena Pontara. A menina tinha má-formação na traqueia que impediria a chegada do oxigênio aos pulmões caso o cordão fosse cortado. Ela poderia morrer de asfixia ou sofrer danos cerebrais se a cirurgia fosse realizada sem que houvesse circulação gasosa entre ela e a mãe.