Bebê está entre os mortos em acidente com van em SP Uma criança de 5 meses está entre as dez vítimas de um acidente com uma van ocorrida no fim da noite de ontem na Rodovia Assis Chateaubriand, em Penápolis, no interior de São Paulo. Outras cinco pessoas ficaram feridas, entre elas três gravemente. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 276, envolvendo a van que transportava 11 parentes de detentos das Penitenciárias de Pacaembu e Dracena, um ônibus do cantor sertanejo Gusttavo Lima, que estava apenas com o motorista, dois caminhões canavieiros, um veículo de passeio e um caminhão.