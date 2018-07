Bebê gigante leva multidão de curiosos a hospital na Indonésia

Foto: AP KISARAN, Indonésia - O recém-nascido mais pesado da história da Indonésia levou multidões de curiosos nessa sexta-feira, 25, para o hospital onde o menino chamado Akbar - ou o Grande, em árabe - veio ao mundo com 8,7 quilos. Akbar Risuddin nasceu de uma mãe diabética em uma cesariana que durou 40 minutos e foi complicada devido ao seu tamanho e peso pouco comuns, disse o médico Binsar Sitanggang. "Estou muito feliz que meu bebê e sua mãe estejam saudáveis", disse o pai Muhammad Hasanuddin. "Espero poder alimentar esse bebê o suficiente, pois ele precisa de mais leite que os outros bebês." A multidão se empurrava para conseguir ver o menino extraordinário, que media cerca de 62 centímetros quando nasceu na segunda-feira, no hospital Abdul Manan. "Isso é fantástico", disse Dewi Miranti, de um vilarejo próximo, ao ver o bebê ao lado de outras 100 pessoas. "Ele parece muito bem e fofo." O recorde anterior do país era um bebê que nasceu pesando 6,7 quilos em 2007. O Guinness Book cita o bebê mais pesado do mundo tendo nascido em 1879, pesando 10,4 quilos nos Estados Unidos. Essa criança morreu 11 dias após o parto.