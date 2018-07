Bebê girafa chega a zoo com pescoço torto

Uma girafa bebê chegou ao novo zoológico onde vai viver em Oklahoma, nos Estados Unidos, com o pescoço torto.

"Sabemos que aconteceu durante o transporte, mas não sabemos exatamente como. O motorista não falou de nenhum incidente que pudesse nos dar uma pista, então não sabemos o que aconteceu", disse uma funcionário do zoológico de Tulsa.

Veterinários precisam agora tirar um raio-X do pescoço do animal para checar se houve fratura, mas a girafa Amali não parece estar com dor.

"A girafa está bem, andando normalmente, comendo, bebendo, interagindo com os outros animais", contou a funcionária.

De qualquer maneira, até ser diagnosticada e tratada, a girafa vai ficar longe dos olhos do público.