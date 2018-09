Bebê indígena é roubado de maternidade no Amapá Um bebê indígena, da etnia Waiãpi, foi roubado ontem de uma maternidade do governo do Estado em Macapá (AP). O bebê nasceu às 4h30 e foi levado à tarde por uma mulher que a polícia ainda não conseguiu localizar. Imagens do circuito interno mostram a suspeita saindo com o bebê pela porta da frente da maternidade, sem ser importunada por ninguém.