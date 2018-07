Bebê internado em Caçapava-SP não sofreu queimadura

O relatório médico feito ontem aponta para infiltração do acesso venoso, ou seja, o medicamento que foi dado ao bebê extravasou as veias. De acordo com o relatório, não existe sofrimento vascular, muscular ou motor do tornozelo afetado.

O bebê estava internado no hospital desde o dia 14, com doença respiratória grave. Ele apresentou melhora tanto do quadro clínico inicial quanto na lesão na perna. Na nota, a Fusam afirma que o "tecido já absorveu todo o infiltrado, encontrando-se em fase final de cura, sem quaisquer sinais de infecção ou morte tecidual". O fato está em sindicância pela Comissão de Apuração de Responsabilidade da fundação.