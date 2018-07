Bebê japonês de mãe de aluguel indiana gera polêmica legal

O futuro de uma criança nascida na Índia, de uma mãe de aluguel indiana e filha biológica de um casal japonês, está indefinido depois que o divórcio do casal lançou o caso num imbróglio jurídico. A mãe biológica, Yuki Yamada, 41 anos, e a mãe de aluguel não querem a custódia da criança. O pai, Ikufumi Yamada, 45 anos, quer assumir a custódia, mas não tem direito, segundo as leis da Índia. Segundo o repórter da BBC Sanjoy Majumder, a menina Manji nasceu em julho no Estado indiano de Gujarat, resultado de um acordo assinado entre o casal de japoneses e a mãe de aluguel indiana em novembro. O caso atraiu a atenção da imprensa da Índia, onde a barriga de aluguel em troca de dinheiro não é ilegal apesar de não existir uma lei formal para a prática. Solteiros Em junho Yamada se divorciou de sua esposa. Mas a lei indiana não permite que homens solteiros adotem uma criança. Por não existir uma lei a respeito de mães de aluguel na Índia, o bebê precisa dos documentos de adoção para conseguir um passaporte japonês e deixar a Índia. Enquanto o pai da criança tenta resolver o problema, Manji está sendo mantida em um hospital, sob os cuidados de um médico. A mãe de Yamada, que não fala inglês ou hindi, também está cuidando da criança. "Meu filho ama muito a filha. Eu dedico todo meu amor e afeição a este bebê. Choro o tempo todo", disse a avó do bebê à BBC, por meio de um intérprete. As mães ou barrigas de aluguel são descritas na Índia como um ramo de negócios em expansão: mulheres pobres podem conseguir entre US$ 5 mil e US$ 15 mil pelo serviço. Nos últimos anos a Índia se transformou numa espécie de pólo de barrigas de aluguel, atraindo casais dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e vários outros países. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.