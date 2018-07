Bebê morre ao ser levado por enxurrada no Paraná Um bebê, de apenas 15 dias, morreu ontem após ser levado pela correnteza, na zona rural de Ortigueira, no região central do Paraná. Segundo os bombeiros, a família trafegava por uma estrada durante a madrugada e o carro apresentou problemas ao passar por um córrego. A água começou a subir rapidamente e o casal conseguiu sair do veículo, mas Wendy Natalie Rezende Matias acabou caindo na Rua Apucaraninha. O corpo foi encontrado por volta das 15 horas de ontem, a 800 metros do local do acidente.